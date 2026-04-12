試合後の会見を終え、安堵からか満面の笑みを浮かべた那須川(C)Takamoto TOKUHARA/CoCoKARAnext成長の跡を感じさせる戦いぶりだった。4月11日に東京の両国国技館で行われたWBC世界バンタム級挑戦者決定戦（12回戦）で、同級2位の那須川天心（帝拳）は、同級1位で、元世界2階級制覇王者ファン・フランシスコ・エストラーダ（メキシコ）に9回TKO勝利。10回開始直前に、メキシコの雄がコーナーから立ち上がれずに自らが陣営に棄権