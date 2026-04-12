アメリカとイランによる戦闘終結に向けた初めての協議が続く中、アメリカ軍は11日、海軍の艦艇がホルムズ海峡を通過し、機雷除去に向けた作業を開始したと発表しました。アメリカ中央軍は、海軍の駆逐艦2隻がホルムズ海峡を通過し、機雷除去の準備作業を始めたと発表しました。イランの革命防衛隊が敷設した機雷を完全に除去する任務の一環としていて、今後、数日以内に水中ドローンを含めた追加戦力を投入するとしています。アメ