元宝塚トップスターが美しいＹ字バランスを披露し話題になっている。「有り難すぎて一生の宝物になりました！」とインスタグラムにつづり、足が伸びきっていないＹ字バランスをしている劇団ＥＸＩＬＥ・小澤雄太の横で、余裕の表情で完璧なポーズを決めているのは、女優の天海祐希。ラフな格好ながら元トップスターらしく、手も足もしっかり美しく伸びている。２人は三谷幸喜氏の新作ミュージカル「新宿発８時１５分」（２６