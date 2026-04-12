2026年5月31日(日)まで京都新阪急ホテル1階のレストラン｢ブールヴァール｣にて、ランチとディナータイムに｢春のカスタムハーフビュッフェ｣が開催中です。京都新阪急ホテルの試食会に招待されましたので、休日のランチに行ってきました。出来たてのものを席まで届けてくれる選べるメイン料理もあります。また、土日祝のランチ限定メニューもあるので、紹介します。 春らしい選べるメイン料理