「エースゴルフクラブ西神田」の人気コーチ、吉本百花さんがいろんなお悩みに答えてくれます！ぜひ参考にしてみてください。 お悩み：カッ飛ばそうとすると大スライスが出てしまいます アドレス時のボール位置にも注意しましょう ドラコンホールは、どうしてもリキみがち。結果として大スライスが多く、ヘタするとOBも。ドラコンを獲り逃がすどころかスコアもボロボロになるので、飛ん