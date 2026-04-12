国内最悪の火山災害といわれる「島原大変肥後迷惑」（1792年）の法要が11日、有明海に面した長崎県島原市田町の「流死菩提（りゅうしぼだい）供養塔」であった。田町と新馬場町の子どもクラブの児童を含む約50人が参加し、塔周辺の清掃後、線香を上げて犠牲者を追悼した。島原大変では、雲仙・普賢岳の東側に位置する眉山（まゆやま）の6分の1が崩れ、海に流れ込んだ。大津波を引き起こし、島原半島で1万人、対岸の熊本県側で5