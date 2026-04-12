Ä¹ºê»ÔÃæ¿´Éô¤ÇÊ¿Æü¤ÎÆüÃæ¤Ë±Ä¶È¤¹¤ë²°Âæ¼°¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼Å¹¡ÖÍ¾Çò¡×¤¬¤Ò¤½¤«¤Ê¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£Å¹¼ç¤Ï»ÔÆâ¤Ë½»¤à±ñÅÄ°¤Í¤¼Â¡Ê¤¢¤æ¤ß¡Ë¤µ¤ó¡Ê32¡Ë¡£ÌÜ»Ø¤¹¤Î¤ÏË»¤·¤¤Æü¾ï¤ÎÃæ¤Ç¡ØÍ¾Çò¡Ù¤ò¤Ä¤¯¤ë»þ´Ö¤È¶õ´Ö¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¡£½ÐÅ¹¤¹¤ë¾ì½ê¤¬Æü¡¹°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¸«¤Ä¤±¤ë³Ú¤·¤µ¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¥É¥ê¥ó¥¯¤ÎÌ£¤â³ÊÊÌ¤À¡£½ÕÉ÷¤¬¿á¤¯4·î¾å½Ü¡¢¸©Ä£¼ËÀ×ÃÏ¡ÊÆ±»Ô¹¾¸ÍÄ®¡Ë¤Ç´Ý°Ø»Ò¤ËºÂ¤Ã¤¿¿ô¿Í¤ÎµÒ¤¬¡¢¤Ò¤­¤¿¤Æ¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¤ä¼êºî¤ê¥·¥í¥Ã¥×¤Î¥¸¥å¡¼¥¹