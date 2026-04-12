J2サガン鳥栖の運営会社「サガン・ドリームス」（佐賀県鳥栖市）と県、県交通安全協会は、県内の小学校に入学する新1年生約6800人に、鳥栖のマスコットキャラクター「ウィントス」をあしらったランドセルカバーを贈った。通学中の児童の交通事故を防ごうと、サガン鳥栖は2014年から地元の鳥栖・三養基地区の新1年生に配布。16年から県内全域に広げ、毎年寄贈している。同市の駅前不動産スタジアムで5日に行われたJ2・J3百年