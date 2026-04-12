佐賀競馬（佐賀県鳥栖市）にレース開催前日から騎手が外部接触を断ち、体調を整えるために滞在する「新騎手会館」が完成した。広い浴室やサウナ、トレーニングルームを備えた宿泊施設で、騎手たちはより快適な環境下でレースに臨む。佐賀競馬を運営する県競馬組合によると、騎手会館は「調整ルーム」とも呼ばれ、競馬の公正確保と騎手の心身調整のため、競馬開催の前日から騎乗予定の騎手全員の入室が原則、義務づけられている