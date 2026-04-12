日米両政府が米軍普天間飛行場（沖縄県宜野湾市）の返還に合意して、12日で30年を迎えた。「世界一危険」といわれる海兵隊基地は今も市中心部に残ったままである。30年を振り返って目につくのは、沖縄の悲願に向き合わない日本政府の姿勢だ。返還の目的は普天間飛行場の危険性を除去し、国内の米軍専用施設の7割超が集中する沖縄の過重負担を軽減することだった。ただし、名護市辺野古沖に日本政府が新基地を建設し、機能