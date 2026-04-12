福岡県直方市は「花のまち」のイメージ定着と拡大に向けた取り組みとして、今月からJR直方駅構内の連絡通路に生け花の展示を始めた。市内の遊休地にコスモスを植えて市民の憩いの場にしようと、種の無料配布も行う。生け花は筑豊美術協会華道部の流派が制作し、定期的に入れ替えながら通年で展示する。季節によってテーマや花材の変化を楽しめる。花台は直方商工会議所女性会が寄贈した。昨年6月から市役所1階でも展示してきた