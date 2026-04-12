福岡県飯塚市芳雄町の飯塚病院は10日、飯塚国際車いすテニス大会に20万6987円を寄付した。総務課の小野清恒課長代理が、同大会の前田恵理会長に手渡した。また同日、ご馳走家「むつごろう」と炭火串焼「弥一」＝両店とも同市新飯塚＝も計5万円を寄付。むつごろうの竹井けい子番頭が前田会長に手渡した。