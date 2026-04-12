インドの家庭料理や音楽、観光情報などを発信するイベント「ナマステ福岡2026」が11日、福岡市・天神の天神中央公園で始まった。古典舞踊やダンスを披露する特設ステージもあり、多様な文化に触れられる。12日まで。福岡在住のインド人らでつくる実行委員会が主催し10回目。飲食や雑貨など約40の出店が並ぶ。民族衣装「サリー」の着付け体験や現地の植物「ヘナ」を使ったボディーアート、ボードゲームなども楽しめる。クマル