福岡県飯塚市で21日に開幕する「天皇杯・皇后杯第42回飯塚国際車いすテニス大会」の前田恵理会長らが10日、市役所で記者会見し、大会概要を発表した。3日時点で20カ国・地域から15〜62歳の86人が参加を申し込む。前田会長は「世界ランキング上位の選手のほとんどがエントリーしている。素晴らしい、白熱した試合が見られる大会になると期待している」と展望した。