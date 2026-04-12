北九州市のすしなど食の魅力を伝えるPR動画を、八幡高（八幡東区）の放送部とアニメ制作会社「SO−DOクリエイティブ」（小倉北区）が共同制作した。動画には放送部の生徒が出演し、同社が手がけるアニメとコラボ。生徒たちは「インパクトのある映像やせりふを盛り込んだ。北九州の食のおいしさが伝わればいい」と視聴を呼びかけている。