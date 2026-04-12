笑顔で本拠地のファンに手を振った。今季3度目の登板だった3年目左腕の武内（北九州市出身）が、7回4安打1失点の力投で今季初勝利をマーク。チームの連敗も2で止め「良い投球をすれば勝ちにつながると思っていた」とうなずいた。立ち上がりの三者凡退からリズムに乗り、直球を軸に制球良く攻めた。六回は無死満塁の危機を招くも、遊ゴロ併殺の間の1失点で踏ん張った。3月28日の今季初登板で5回4失点と崩れ、土をつけられた相手