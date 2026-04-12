七回2死満塁、一打同点の場面。上沢は外角いっぱいの直球で、レイエスから見逃し三振を奪うとほえた。7回2失点で古巣から初めて勝ち、今季初勝利に加えて史上23人目の12球団勝利を達成。プロ生活をスタートさせた北海道で右腕は「たくさんの感謝の気持ちでマウンドに上がった。そんな（12球団勝利ができる）選手になれるとは」とはにかんだ。日本ハム時代の2023年以来となるエスコンフィールド北海道での登板。開幕戦も対戦し