福岡六大学野球の春季リーグ戦（西日本新聞社後援）は11日、福岡市の福工大野球場で開幕し、春季4連覇を目指す九産大が14−1の五回コールドで福教大に大勝した。昨秋に続き2季連続優勝を狙う九共大も九工大に17−1の五回コールド勝ち。福工大は日経大を8−5で破り先勝した。14安打14得点九産大は3本塁打を含む14安打14得点の猛攻で好発進。2点リードの初回1死一、二塁、6番河野（3年・小倉）が3ランを放って攻撃を勢いづけた。