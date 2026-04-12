九州六大学野球の春季リーグ戦（西日本新聞社など後援）は11日、福岡市の桧原運動公園野球場で開幕し、九州大が3季連続優勝を狙う西南大を延長タイブレークとなった十回に勝ち越して5−4で破った。昨秋最優秀防御率の相手エース津田悠平（4年・早鞆）に毎回の17三振を奪われながらも攻略した。昨秋5位から巻き返しを期す福岡大は北九大に7−2で快勝。5番伊藤大晟（4年・長崎商）が2本のソロ本塁打を放った。久留米大は九国大を2