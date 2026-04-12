わずかシュート1本に終わった長崎の高木監督は「何もできなかった」と肩を落とした。序盤から福岡の素早い寄せに苦戦。得点源のマテウスジェズスに良い形でボールが入らず、何度もショートカウンターを浴びた。手痛い連敗を喫し、駆け付けたサポーターに「恥じる思い」と謝罪した高木監督。「チームとしてどう戦うか課題を与えられた。修正して次に臨みたい」と前を向いた。