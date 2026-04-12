◇プロ野球パ・リーグ 西武-ロッテ（11日、ベルーナドーム）西武の武内夏暉投手が7回1失点で今季初勝利となりました。武内投手は試合を振り返り「今日は内容自体は良くなかったんですけど、ショートの源田さんに（打球を）飛ばしたら絶対やってくれると思ったので、たくさん飛ばしました。本当に今日は源田さんに感謝しています」と、この日何度も好プレーを見せた源田壮亮選手に感謝の言葉を贈りました。西口文也監督は武内投手に