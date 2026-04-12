「吾妻小富士Ｓ」（１１日、福島）昇級４戦目で待望のオープン初Ｖだ。最内枠を生かして好位のインで運んだ５番人気ラタフォレスト（牡５歳、美浦・加藤征）が、押し切りを図ったタガノミストをゴール手前で鮮やかに差し切った。１分４３秒４の好タイムＶに、斎藤は「ゲートが決まって枠も良く、いい所でじっくり乗ることができました。手応え通りにしっかり伸びてくれて、優秀な時計で走ってくれました」と笑顔で振り返った