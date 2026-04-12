「桜花賞・Ｇ１」（１２日、阪神）阪神ＪＦからぶっつけで臨む２歳女王のスターアニスは土曜朝、角馬場でのハッキングで体をほぐし、最終調整を完了した。追い切り後の気配も素晴らしく、高野師は「さらに良くなっている。体に芯が入った感じで、自分の力は出せる出来」と久々でも自信を持って大一番へ送り出す。