「桜花賞・Ｇ１」（１２日、阪神）金曜に阪神入りしたディアダイヤモンドは土曜朝、装鞍所のスクーリングを兼ねて運動を行った。石川助手は「自分から進んで歩いていましたよ。馬運車ではカイバを口にしませんでしたが、到着後はすぐに食べてくれました。輸送減りもなく、馬体重は前走と同じくらい」と話した。