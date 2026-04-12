メッツの千賀滉大投手（33）が11日（日本時間12日）、本拠で行われたアスレチックス戦に先発し、2回1/3を投げてメジャー自己最悪となる7失点で降板となった。この投球に本拠ファンからはマウンドを降りる千賀に対して、怒りの大ブーイングが巻き起こった。初回、味方のまずい守備でいきなりピンチを招いた。先頭打者に対して1ボール2ストライクから内角高めの直球を投じ、バットをへし折った。だが、打球は左翼手の前に落ちる