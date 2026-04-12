「桜花賞・Ｇ１」（１２日、阪神）スウィートハピネスは阪神ＪＦで４着に健闘して世代トップクラスの実力を示し、前走のエルフィンＳではしびれるような追い上げでＶ。ここまでじっくりと乗り込まれて万全の出走態勢を整えた。以下、北出成人調教師と一問一答。−土曜日のメニューは。「栗東Ｂコースから坂路で軽い運動です。普段通りの感じでした」−ここまでの調整過程は。「前走を勝ったことで、ゆったりとしたロ