スピリチュアリストの江原啓之がパーソナリティをつとめ、番組パートナーの奥迫協子とお送りするTOKYO FMのラジオ番組「Dr.Recella presents 江原啓之 おと語り」。今回の放送では、医師を目指す現役大学生からの「自分の生きる意味が分からない」という切実な悩みに、江原が独自の視点からエールを送りました。パーソナリティの江原啓之＜リスナーからの質問＞私は都内で医学部生として勉強しています。昔から親の敷いたレールを