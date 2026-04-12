◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人２―３ヤクルト（１１日・東京ドーム）マタは出し切るように咆吼（ほうこう）を上げた。１―２の５回。最後は２死一、二塁からチェンジアップを内角に鋭く落とし空振り三振。「初登板で日本野球のレベルの高さをすごく感じた。でも、自分のやるべきことはできたと思う」。２回以降はゼロを並べ、来日初登板初黒星を喫しながらも意地を見せた。出はなをくじかれた。初回、先頭四球から右翼手・平山の