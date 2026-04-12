日本テレビ系「オー！マイゴッド！私だけの神様、教えます」（土曜・午前１０時半）が１１日に放送された。同番組は俳優・小泉孝太郎とタレントのヒロミがＭＣを務めるバラエティー番組。この日は都内のてんぷら店を取り上げた。当初、番組出演交渉では渋っていたものの、番組の概要を説明すると店主が「まあ、やってやると」と取材がＯＫに。そして小泉、ヒロミの２人が同店を訪れた。ここで小泉が店主に「大変ごぶさたして