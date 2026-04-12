プロフィギュアスケーターの羽生結弦さんが出演と製作総指揮を手掛ける単独公演「ＹＵＺＵＲＵＨＡＮＹＵ“ＲＥＡＬＩＶＥ”ａｎＩＣＥＳＴＯＲＹｐｒｏｊｅｃｔ」が１１日、故郷・宮城のセキスイハイムスーパーアリーナで開幕。立ち見が出るほどの超満員７０００人の観客を魅了した。公演後に、アイスストーリー第４弾の開催を発表した。以下、一問一答前編。―「ＥｃｈｏｅｓｏｆＬｉｆｅ」以来の単独公演。