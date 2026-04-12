【前後編の後編/前編からの続き】「希少がん」の一種とされ、数々の著名人の命を奪ったことでも知られる、原発不明がん。この病気で夫・保雄さんを亡くした書評家・東えりか氏が解説する、治療の効果が上がっている事例とは。＊＊＊【写真を見る】あの「美女冒険家」も…原発不明がんで命を落とした著名人たち〈前編では、夫・保雄さんが原発不明がんと診断された際の経緯や、予防のためにできることについて語っていただいた