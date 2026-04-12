◆米大リーグドジャース―レンジャーズ（１１日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１１日（日本時間１２日午前１０時１０分開始予定）、本拠地・レンジャーズ戦のスタメンに「１番・指名打者」で名を連ねた。今季の本拠地初アーチとなる４号本塁打、日本人記録を更新する４５試合連続出塁をマークできるかに注目だ。大谷は前日１０日（同１１日）の本拠地・レンジャ