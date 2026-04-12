暖かな春風とともにお出ましになった爽やかなお姿に、福島――いや全国民が改めて勇気づけられたのではないか。4月6日、東日本大震災から15年の節目にあたって、天皇皇后両陛下と共に愛子さまが福島の地に降り立たれた。＊＊＊【写真11枚】くるんと“内巻きヘア”にジャケットで…「愛子さま」の上品なお姿上品なお姿「震災の傷はいまだ癒えていないと感じます。災害による影響は人それぞれに異なり、10年、15年という年月の