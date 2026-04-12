準主演に抜てきアイドルグループの元メンバーという女優やタレントは珍しくないが、彼女の活躍ぶりは目を引くものがある。かつてAKB48の一員として歌い、踊っていた野呂佳代（42）のことだ。【写真を見る】ミニスカから“生脚”があらわに…「野呂佳代」の意外な一枚「2006年にAKB48のチームKでデビューを果たした野呂は、12年にSDN48を最後にアイドルを卒業。以来、タレントや女優として活動してきました」と言うのは芸能デ