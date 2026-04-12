◇明治安田J1百年構想リーグ第10節FC東京3―1横浜M（2026年4月11日日産ス）明治安田J1百年構想リーグは8試合が行われた。東はFC東京が横浜Mを3―1で退け、勝ち点を23に伸ばして2位をキープした。FC東京はFW佐藤恵が先制弾を挙げ、チームの勝利に貢献した。苦戦だった前半終了間際、自陣からのカウンターでFWマルセロ・ヒアンが持ち上がり、並走しながらマークを振り切って最後はエリア内でパスを受けて左足で流し込んだ