■GI・桜花賞（12日、阪神競馬場・芝1600ｍ）東京大学法学部卒のTBS篠原梨菜アナウンサー（29）が、GI・桜花賞をデータをもとにズバリ予想。ここからスタートする今年の牝馬三冠の戦いは混戦模様。昨年の2歳GI・阪神ジュベナイルフィリーズで世代の頂点に立ったスターアニスや、前哨戦を快勝して大舞台へ挑むドリームコアなどのヒロイン候補たちが集う。桜の女王へと駆け上がるのはどの馬か？篠原アナ：桜花賞は堅い決着が多