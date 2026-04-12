本日4月12日（日）の『相葉マナブ』に、番組の大ファンを公言する歌手のJUJUがおよそ1年ぶりにゲストとして登場する。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！今回で6回目のゲスト出演となるJUJU。『相葉マナブ』13年間の歴史のなかで最多出演だと知って感激したJUJUが「もう私、引退してもいいんじゃない？」と笑うと、相葉雅紀や小峠英二（バイきんぐ）、澤部佑（ハライチ）がすかさずツッコミを入れ、オープニングから和やか