「ミスマガのアソビバ！文化系女子の休日」より永岡ゆきねさん 【拡大画像へ】 講談社は同社のWebサイト「ヤンマガWeb」にて、「ミスマガのアソビバ！文化系女子の休日」、「週刊！ハロプロ写真館」、「ミスマガOG×週末のヨフカシ」、「Pick Up Girls!」のグラビアを公開した。 「ミスマガのアソビバ！文化系女子の休日」には永岡ゆきねさんが登場。「週刊！ハロプロ写真館」では、OCHA NORMAの北原ももさんがスケバ