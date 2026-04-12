セリエA 25/26の第32節 アタランタとユベントスの試合が、4月12日03:45にゲヴィス・スタジアムにて行われた。 アタランタはニコラ・クリストビッチ（FW）、ニコラ・ザレフスキ（MF）、シャルル・デケテラーレ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するユベントスはケナン・ユルディズ（FW）、ジェレミー・ボガ（MF）、チコ・コンセイソン（FW）らが先発に名を連ねた。 前半は大きな