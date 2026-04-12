中年期に突然訪れる気分の落ち込みや意欲の低下。誰もが通る道だ、などと甘く見てしまう人が少なくないが、それは危険な兆候の可能性がある。筆者の研究では、気分障害の症状が認知症発症の「7年前」に現れたことがわかった。アルツハイマー病のサインかもしれない、脳のSOSとは？※本稿は、精神科医の加藤忠史編『「心の不調」の脳科学 脳の中で、何が起きているのか』（講談社）のうち、高畑圭輔執筆部分を抜粋・編集したもので