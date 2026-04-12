韓国の人気女子ゴルファー、ユ・ヒョンジュが美貌際立つ最新SHOTでファンを魅了している。【写真】ユ・ヒョンジュ、ド迫力のピタピタウェアユ・ヒョンジュは最近、自身のインスタグラムを更新。「ポーズも表情もコンセプトもありきたりでつまらないから載せないでおこうと思ったけど、載せることにしたプロフィール写真。皆さんが欲しいhaveは？」とキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。公開された写真には、とある室内スタ