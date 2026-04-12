セリエA第32節が11日に行われ、アタランタとユヴェントスが対戦した。セリエAでは、激しい欧州カップ戦の出場権争いが繰り広げられている。試合開始前の時点で7位のアタランタはチャンピオンズリーグ（CL）出場圏内の4位コモと勝ち点「5」差であり、5位ユヴェントスは4位コモと勝ち点「1」差に迫っている。来季の欧州カップ戦出場を見据えると、どちらにとっても重要な一戦となった。試合は、ホームのアタランタがシュートに