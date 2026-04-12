現地時間４月11日に開催されたエールディビジの30節で、冨安健洋と板倉滉が所属するアヤックスがヘラクレスとアウェーで対戦。３−０で快勝を飾った。この試合で、怪我で離脱していた両日本代表DFが復帰。前者は３月22日のフェイエノール戦以来３週間ぶり、後者は１月24日のフォレンダム戦以来77日ぶりの出場となった。板倉がボランチで先発すると、66分にその板倉と代わって冨安が投入され、同じく主戦場ではない守備的MFで