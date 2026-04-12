【その他の画像・動画等を元記事で観る】 相葉雅紀が日本各地に出向き、土地の素晴らしさや旬の食材を学んでいく『相葉マナブ』。4月12日放送の舞台は、神奈川県横須賀市に位置する三浦半島。ゲストには、番組の大ファンを公言し、およそ1年ぶりの登場となる歌手のJUJUを迎える。 ■番組最多ゲスト出演のJUJUが1年ぶりに登場 今回で6回目のゲスト出演となるJUJU。『相葉マナブ』13年間の歴史のなかで最多出演だと知って感激