◇パ・リーグソフトバンク6―3日本ハム（2026年4月11日エスコンF）【記者フリートーク】話し上手であり聞き上手でもある。練習中にも後輩投手が上沢のもとを訪れ、投球談議を交わす姿がしばしば見られる。「教えているというつもりはなくヒントが見つかればという感じです。僕も気付くことがありますし」と口にするが、身ぶり手ぶりを交えての熱心な姿勢は面倒見の良さを示している。自主トレをともにしたのが“千賀2