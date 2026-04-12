中国で電池容量が最大となる完全電気機関車「路鋒」新エネルギー機関車が河北省張家口市の沙蔚鉄道で運用を開始したことが9日、中国国家鉄路集団北京局への取材で分かった。同機関車は中国で初めて中長距離の幹線輸送需要を満たす完全電気機関車で、運用開始により完全電気機関車の適用範囲は「短距離の入換操作」から「中長距離輸送」へと拡大した。これは中国の中長距離鉄道支線輸送が「完全電気時代」に突入したことを示してい