◇パ・リーグソフトバンク6―3日本ハム（2026年4月11日エスコンF）進化の全球団勝利だ――。ソフトバンクの上沢直之投手（32）が11日、日本ハム戦で今季の初白星に加え、史上23人目の全球団勝利を挙げた。3年ぶりとなるエスコンフィールドで7回7安打2失点と躍動。7回2死満塁ではレイエスを152キロ直球で見逃し三振を奪うなど、レベルアップした姿でチームを同カード4戦4勝へ導いた。かつて本拠地だったエスコンフィー