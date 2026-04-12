◇パ・リーグソフトバンク6―3日本ハム（2026年4月11日エスコンF）ソフトバンク・牧原大は1―1で迎えた6回1死満塁の絶好機で右前へ決勝適時打を放った。「チャンスを生かすことだけを考えました。気持ち一本です」と執念で撃った一打を自画自賛した。