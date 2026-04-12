「大阪ーハンブルクＣ」（１１日、阪神）１番人気のウィクトルウェルス（牡４歳、美浦・宮田）が断然人気に応えてオープン初勝利を挙げた。道中は後方で脚をため、３〜４角から徐々に加速して直線に向くと、先に抜け出したウエストナウをゴール直前で鼻差かわした。ルメールは「長い距離が合っているね。エンジンが掛かるのに時間はかかるけど、能力を感じる」と素質を評価。宮田師は「初の右回りで少し戸惑ったみたいですが