◇パ・リーグソフトバンク6―3日本ハム（2026年4月11日エスコンF）これ以上ない援護弾だ。ソフトバンク・近藤は2点を勝ち越し、3―1とした6回2死一、三塁、真ん中の147キロツーシームを右翼席へ叩き込む。ダメ押しとなる2試合連続5号3ランは2011年ドラフト同期・上沢の全球団勝利へ極上のアシストになった。「日本ハム打線は本当に油断できない。取れるところで取れて良かったと思います」終盤は一発が出れば同点の場